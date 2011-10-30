New York Zirvesinden Son Haberler

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı bir araya getiren New York Zirvesi başladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı bir araya getiren New York Zirvesi başladı. Genel Sekreter Ban’ın, liderler Eroğlu ve Hristofyas ile Kasım 2010’dan bu yana dördüncü kez bir araya geldiği görüşme KKTC saati ile 15.30 sıralarında başladı. Üçlü görüşme bu kez BM binasında değil, New York’un doğusundaki Long Island’da bulunan Manhasset bölgesindeki Greentree konferans merkezinde yer alıyor.

Basına kapalı üçlü görüşme öncesinde gazetecilerin sadece görüntü almalarına izin verildi. Bugünkü görüşmenin sona ermesinin ardından ise, BM Genel Sekreteri Ban’ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’ın Greentree’de basına bilgi vermesi bekleniyor. Üçlü görüşmenin ikinci gününde ise, tam gün sürecek toplantının ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un New York yerel saatiyle akşam basına açıklamada bulunması beklenirken, liderlerin Greentree’de görüşmelere ilişkin açıklama yapıp yapmayacakları henüz bilinmiyor.

BM; kural olarak Greentree konferans merkezinde yapılacak görüşmeler sırasında kesinlikle gazetecilerin araziye ve binaya girmelerine izin vermiyor, sadece basın açıklamaları olduğunda BM'ye akredite gazetecileri içeri alıyor. Genel Sekreter Ban’ın iki liderle ilk üçlü görüşmesi New York’ta BM merkezinde 18 Kasım 2010’da, ikinci görüşmesi BM’nin Cenevre’deki merkezinde 26 Ocak 2011’de, üçüncü görüşme de yine Cenevre’de 7 Temmuz’da yapılmıştı. Bu seferki üçlü görüşmenin, iki gün sürecek olması ve dünya diplomasinin merkezi olduğu için sürekli yoğun bir trafiğin yaşandığı BM binası yerine daha sakin ve sessiz bir bölgede yapılacak olması dikkati çekiyor.

GÖRÜŞMEDEN NOTLAR… ZİRVE HEYETLER ARASI KAHVALTI İLE BAŞLADI

Long Island’da bulunan Manhasset bölgesindeki Greentree konferans merkezinde yer alan zirve, heyetler arası çalışma kahvaltısıyla başladı, ardından Genel Sekreter; önce liderler, ardından da liderler ve özel temsilcileri ile basına görüntü verdi. Görüşmede kimsenin kravat takmaması dikkat çekti. Basının görüntü almasının ardından çalışma toplantısına geçildi. Görüşmeye ilk etapta, Genel Sekreter Ban, Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas, Ban’ın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Lyn Pascoe, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, liderlerin özel temsilcileri Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu, Kıbrıs’la ilgili diğer BM diplomatları ile birer raportör katılıyor. Diğer Türk ve Rum müzakere heyeti üyelerinin de talep edilmesi halinde görüşmeye müdahil olacakları belirtildi

ZİRVEDEN YENİ HABERLER

DOWNER’IN KSİ İLE 24.00 SIRALARINDA BASINA AÇIKLAMADA BULUNMASI BEKLENİYOR

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas arasında New York’un Long Island bölgesindeki Greentree Çiftliği’nde basına kapalı başlayan ve tam gün sürecek üçlü görüşme ile ilgili olarak Ban’ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’ın KSİ ile 24.00 sıralarında basına açıklamada bulunabileceği bildirildi.

Zirvenin bugünkü bölümünde Genel Sekreter’in, liderlerin yoğunlaştırılmış müzakereler sürecinde elde ettiği çalışmaları gözden geçirmesinin beklendiği, zirvede Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet ve AB konularında taraflar arasında daha çok yakınlaşma yollarının aranacağı da kaydedildi.

ÇİFTLİKTE KALACAKLAR

Bugünkü ilk görüşme sonrasında tüm heyetlerin Greentree Çiftliği’nde kalacağı ifade edildi.

BASIN GEREKTİĞİNDE DAVET EDİLECEK

Görüşmelerde basının, çiftliğin tamamen dışında tutulacağı, gerektiğinde davet edileceği de belirtildi.

ZİRVE SONRASINDAKİ AÇIKLAMA SALI SABAHI

Bu arada BM Genel Sekreteri Ban’ın, yarın akşam yapacağı belirtilen basın açıklamasının Salı sabahına alındığı ifade edildi.

BASINA POZ VERDİLER… KRAVAT YOK

Taraflar, kahvaltıyla başlayan çalışma toplantısı sonrasında bir ara dışarı çıkarak basına poz verdiler.

Eroğlu, Hristofyas, iki liderin özel temsilcileri ve kendi özel danışmanı Alexander Downer ile yaptığı kahvaltılı toplantının ardından gazetecilere önce iki liderle, ardından özel danışmanı Alexander Downer ve iki tarafın özel temsilcileriyle birlikte poz veren Ban; önce Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum lider Hristofyas ile el sıkıştı ve poz verdi. Bunun hemen ardından Eroğlu’nun özel temsilcisi Kudret Özersay, Hristofyas’ın özel temsilcisi Yorgos Yakovu ve özel danışman Alexander Downer, Ban, Eroğlu ve Hristofyas ile birlikte gazetecilere toplu poz verdiler.

Ban ve ekibi ile liderler ve heyetlerinin basına poz verirken kravat takmadığı dikkati çekti.

Görüşmelere Genel Sekreter Ban'ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe ve özel kalem müdür yardımcısı Kim Won - soo da katılıyor.

Kahvaltılı toplantının ardından çalışma toplantıları başladı.

Toplantı yarın da tüm gün devam edecek.