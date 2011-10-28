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New York Zirvesi

Görüşmede bağlanamayan konuları gözden geçirip uzlaşı arayışı içinde olacaklarını belirtti

New York Zirvesi

Görüşmede bağlanamayan konuları gözden geçirip uzlaşı arayışı içinde olacaklarını belirtti

28 Ekim 2011 Cuma 16:15
New York Zirvesi
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Cumhurbaşkanı Eroğlu, New York’taki 2 günlük zirvede, 19 yoğunlaştırılmış görüşmede bağlanamayan konuları gözden geçirip uzlaşı arayışı içinde olacaklarını belirtti.

Eroğlu, üçlü zirveye katılmak üzere New York’a giderken, İstanbul’da yaptığı açıklamada,  şöyle dedi:

"New York'ta ileri adımlar atılabilir, iki taraf arasındaki yakınlaşmalar artabilir. Biz bu düşüncelerle gidiyoruz. Bizim bu olayı uzatma gibi bir düşüncemiz yok. Güney komşularımızın, olayı

2013'e kadar taşıma düşüncesi var. Biz ise bir an önce Kıbrıs Sorununu, Kıbrıs Türk Halkı ve Anavatan Türkiye'yi memnun edecek bir anlaşma ile çözmeye çalışıyoruz. Biz bu niyetle New

York'a gidiyoruz. Sayın genel sekreterden ricamız, artık bir noktayı koyması... Müzakerelerde bir anlaşma olacaksa olsun, olmayacaksa genel sekreter tavrını ortaya koysun. Bizim

düşüncemiz, artık müzakerelerin sonuna gelmek. Bize göre son, 4’lü ya da 5’li zirvenin yapılmasının tarihinin belirlenmesidir. Bu konuda da bazı düşüncelerimiz vardır.

Ümitle gidiyoruz ama sadece bizim ümit etmemizle, iyi niyetimizle anlaşma olmaz. 48 yıldır bu sorun devam ediyor ama bugüne kadar Rum tarafı anlaşma metinlerini hep reddetmiştir. Bu

defa da böyle bir durumla karşılaşır mıyız, karşılaşmaz mıyız, bu yorumu dönünce sizinle paylaşırım."

DOĞALGAZ

Zirvede doğalgaz konusu da gündemde olacak mı sorusu üzerine Eroğlu, "Bizim önerilerimiz vardı. Bunlar masaya gelecektir. Mutlaka 2 günlük görüşmede bu konu gündeme gelecektir"

zyanıtı verdi.

Son Güncelleme: 28.10.2011 16:15
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluZirve
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