New York Tımes’tan Trump’a çağrı: Gazetecilere “halk düşmanı” deme

New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, ABD Başkanı Donald Trump'tan gazetecilere 'halk düşmanı' demeyi bırakmasını istedi ve bu yaklaşımın şiddetin önünü açacağı uyarısında bulundu.



Trump ve Sulzberger Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında önce 'çok güzel bir görüşmeydi' deyip ardından da yalan haberleri 'halk düşmanı' olarak nitelemişti.



New York Times'tan ise Trump'ın tweetlerinde 'Sulzberger ile görüşmenin tasvir ediliş biçimine yanıt vermek üzere' yazılı bir açıklama geldi.



Görüşmede Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyleyen Sulzberger, "Söylemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını ifade etti" dedi.



Sulzberger'in açıklamalarına Trump'ın cevabı ise yine Twitter'dan geldi.



ABD Başkanı basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçladı:



"Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür."

Trump ilk kez basını 'halk düşmanı' olarak nitelediğinde büyük tepki çekmişti. Arizona'nın Cumhuriyetçi Senatörü Jeff Flake yaşananları, 'Beyaz Saray'dan basın özgürlüğüne yönelik benzeri görülmemiş bir saldırı' diyerek niteliyordu. Trump’ın aynı ifadeyi ikinci, üçüncü, dördüncü kez kullandığında kimsenin tepki göstermemesi dikkat çekti.



Birkaç hafta önce Maryland'de bir gazete silahlı bir saldırgan tarafından basılınca görece 'güvenli' olarak kabul edilen Batı demokrasilerinde dahi mesleğin tehlikeleri gözler önüne serildi. Sulzberger, bu kaygıları Trump'la 9 gün önce gerçekleşen toplantıda dile getirmeye çalıştı.



Trump'a göreyse ortada bir sorun varsa bunu onaracak olan kendisi değil, gazeteciler.



