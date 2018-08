New York'ta Times Meydanı'na arı baskını

TİMES MEYDANI'NDAKİ BİR SOSİSLİ SANDVİÇ STANDI, ÖĞLE SAATLERİNDE BİNLERCE ARININ BASKININA UĞRADI - NEW YORK ARICILIK EKİBİ, ARILARA ZARAR VERMEMEK İÇİN VAKUMLAMA YÖNTEMİNİ KULLANARAK ARILARI BAŞKA BİR BÖLGEYE TAHLİYE ETTİ

ABD'nin New York kentinin ünlü turistik mekanlarından Times Meydanı öğle saatlerinde arıların baskına uğradı.

Manhattan Adasının merkezi konumundaki Times Meydanı'nda 43. Sokak ile Broadway Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan bir sosisli sandviç standına öğle saatlerinde binlerce arı akın etti.

Arıların işgalinin ardından standın şemsiyesinde ağırlıktan dolayı çökme olurken olaya polis müdahale etti ve meydan bir süre trafiğe kapatıldı.

New York Polis Bölümü'nün arıcılık ekibi, arılara zarar vermemek için vakumlama yöntemini kullanarak arıları başka bir bölgeye tahliye etti.

Arıcılık ekibinden Andrew Cote, yaptığı açıklamada, arıların bu tür baskının genellikle bahar aylarında olduğunu ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle kraliçe arının kovanını bırakmış, diğer arıların da bu nedenle stant şemsiyesinde toplanmış olabileceğini belirtti.

Cote, "Belki de arılar sadece sosisli sandviç yemek istemiştir." diye espri yaptı.