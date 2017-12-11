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New York'ta patlama, 1 gözaltı

New York'un Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirildi.

New York'ta patlama, 1 gözaltı

New York'un Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirildi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 15:30
New York'ta patlama, 1 gözaltı
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New York polisi, Manhattan'da Times Meydanı yakınlarında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. Polis ve itfaiye olaya müdahale ediyor. 

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. 

Patlamanın 8. cadde, 42. sokakta gerçekleştiği bildirildi.

Reuters haber ajansı, New York'ta itfaiyenin liman bölgesinde bir olaya müdahale ettiğini aktardı. New York medyasında Manhattan'daki bir otobüs terminalinde patlama oldu. El yapımı bir bombanın neden olduğu düşünülen patlamada 1 şüpheli gözaltına alındı.

ABD Medyası saldırının Trump'ın Kudüs kararından sonra meydana geldiğini hatırlatarak, karardan sonra bu tür saldırılar olabileceğinin tahmin edildiğini belirtiyor..

 New York Polis Departmanı Twitter'dan yaptığı açıklamada Manhattan'da bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada A,C ve E terminallerinin boşaltıldığını bildirildi.

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