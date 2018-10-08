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New York'ta Limuzinle Minibüs Çarpıştı: En Az 20 Ölü

New York'ta Limuzinle Minibüs Çarpıştı: En Az 20 Ölü

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:30
New York'ta Limuzinle Minibüs Çarpıştı: En Az 20 Ölü

ABD’nin New York eyaletinde düğün limuzini ile bir minibüs kaza yaptı, 20 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Albany kentinin yaklaşık 70 kilometre batısında, New York kent merkezinin de yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazası meydana geldiği duyuruldu. 
Voice of America’nın haberine göre, otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada 20 kişinin öldüğü kaydedildi.
New York Eyalet Polisi, Albany kentinde bir minibüs ile düğün limuzinin birbirine çaptığını duyurdu. Polis yetkilileri kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölenlerden 18 kişinin limuzinin içinde olduğunu bildirdi. 
Kazanın ardından çevredekiler yardım ederken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan ambulanslarla yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.
Kazanın görgü tanıklarından birisi limuzinin yokuş aşağı saatte 100 kilometre hızdan daha hızlı gittiğini iddia ederken, diğer görgü tanıkları kazanın 'korkunç' olduğunu söyleyerek açıklama yapmak istemediklerini ifade ettiler.
Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nasıl gerçekleştiğini henüz tespit edemediklerini bildirdi.
Kazanın ardından 30 ve 30A numaralı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili basın toplantısının öğleden sonra düzenleneceği açıklandı.

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:55
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