New York'ta “Kudüs“ protestosu

New York'ta, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olaylarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

New York'ta toplanan Filistin ve Arap toplumundan bir grup gösterici, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Gazze sınırında 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesini protesto etti.

Göstericiler, ''Filistin'i ırkçı işgalden kurtarın'', ''Kudüs Filistin'in başkentidir" ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü'' gibi yazıların olduğu dövizler taşıyarak İsrail'e tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor. Dünkü gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısı 59'a yükselmişti.

