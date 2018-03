New York Sokaklarına “Mastürbasyon Kabinleri” Yapıldı



Londra çıkışlı seks oyuncakları üreticisi Hot Octopuss, New York sokaklarına erkeklerin kullanabileceği mastürbasyon kabinleri yerleştirdi. “Guy-Fi” ismi verilen kabinlerin içerisinde koltuk, hızlı bir internet bağlantısı, dizüstü bilgisayar ve kayganlaştırıcı krem bulunuyor.





GZone’un haberine göre erkeklerin mastürbasyon yaparak rahatlamalarını hedefleyerek yaratılan GuyFi kabinleri şimdilik New York’ta 5. cadde ve 28. caddede yer alsa da, Hot Octopuss CEO’su ve GuyFi fikir babası Adam Lewis ilginç bir açıklamayla projeyi ABD’nin birçok büyük şehrine de taşıyacaklarını söyledi.



Projenin yaratıcısı olan Adam Lewis açıklamasında, “GuyFi projesini hayata geçirirken aslında nasıl bir tepki alacağımızı bilmiyorduk. Proje hayata geçtikten çok kısa bir süre sonra gözlemledik ki, günde ortalama 100 erkek bu kabinleri ziyaret ederek rahatlıyor. Günümüz dünyasında iş yoğunluğu ve stresten dolayı mastürbasyon yapmaya vakti olmayan erkeklerin stres oranları çığırından çıkmış durumda. GuyFi sayesinde daha güler yüzlü erkekler görmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.01.2016 22:37