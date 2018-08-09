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New York City’de Uber’e yasak getirildi

ABD’nin New York City şehrinde, Uber ve Lyft gibi şirketlerin lisanslarını durdurma kararı alınarak yasaklama getirildi.

New York City’de Uber’e yasak getirildi

ABD’nin New York City şehrinde, Uber ve Lyft gibi şirketlerin lisanslarını durdurma kararı alınarak yasaklama getirildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:41
New York City’de Uber’e yasak getirildi

ABD’nin New York City şehrinde, Uber ve Lyft gibi şirketlerin lisanslarını durdurma kararı alınarak yasaklama getirildi.

New York Belediye Meclisi, oy çokluğu ile şehrin sokaklarındaki kiralık-taşıma ve nakliye araçlarının ruhsatlarının iptali yönünde karar aldı. New York Belediye Konseyi, gelişmekte olan sektörü incelerken 12 ay boyunca Uber’e yeni araç kiralama lisansı verilmesini durdurma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biri olan New York City’de bir ilke imza atılarak, Uber lisansının iptal edilmesinin yanında sürücüler için asgari ücret tarifi üzerinden yeni ücret tarifelerini belirlemeyi de içeren bir önlem paketinin hazırlandığı belirtildi. Büyük toplu taşıma şirketleri tarafından olumlu karşılanan paket, trafik sıkışıklığının azaltılması ve araç kiralama filolarının yeniden büyümesinin ardından sürücü maaşlarının artırılmasını hedefliyor. Sektördeki gelirler düşük olduğundan birçok esnafı zor durumda bırakmıştı. Daha önce ekonomik darboğaza giren sektör New York’ta Taksi sürücüler arasında altı kişi intihar etmişti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, şehirde yeni bir kiralık araç ruhsatı verilmeyeceğini 12 aylık dönemi kapsayacak olan yasaları uygun hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

New York, şehirde faaliyet gösteren ve yolcu taşımacılığı yapan araç sayısı 2015 verilerine göre yaklaşık 12.600 iken bu sayı 2018 yılında yaklaşık 80 bine çıktığı belirtilirken, ”Şehirde geceli gündüzlü yaklaşık 14 bin sarı taksinin hizmet verdiği belirtildi. Uber’e getirilen yasak şehirde trafik tıkanıklığını açacağı ve bir rahatlama getireceği belirtiliyor. Uber’in en büyük ABD pazarı olan New York’taki hizmetlerinin askıya alınması ve bir yıl ruhsat verilmeyecek olması taksiciler arasında sevinçle karşılandı

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