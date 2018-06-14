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New York Başsavcısından Trump ve yardım vakfına dava

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump, ailesi ve Trump'ın yardım vakfına ''yasaları ihlal ettikleri'' gerekçesiyle dava açtı.

New York Başsavcısından Trump ve yardım vakfına dava

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump, ailesi ve Trump'ın yardım vakfına ''yasaları ihlal ettikleri'' gerekçesiyle dava açtı.

14 Haziran 2018 Perşembe 21:52
New York Başsavcısından Trump ve yardım vakfına dava

New York Başsavcısından Trump ve yardım vakfına dava

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump, ailesi ve Trump'ın yardım vakfına ''yasaları ihlal ettikleri'' gerekçesiyle dava açtı.

New York Başsavcısı Barbara Underwood, Trump Vakfı'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini etkilemek için ''yasadışı siyasi koordinasyonda'' yer alması nedeniyle vakfa, Trump'ın kendisi ve çocuklarına dava açıldığını duyurdu.

Underwood, Trump'ın ''yardım vakfının adını kullanarak vakıf için toplanan fonları seçim kampanyasını desteklemek için kullandığını'' iddia etti.

Trump Vakfı ise New York Başsavcılığı'nın açtığı davanın ''siyasi amaçlı'' olduğunu belirterek, iddiaları reddetti.

Trump: Davanın peşini bırakmayacağım

ABD Başkanı Trump da açılan davaya Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

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Donald J. Trump@realDonaldTrump

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...

Trump, ''Ahlaksız New York Demokratları ve gözden düşmüş Eric Schneiderman, vakıfla ilgili bana dava açmak için ellerinden geleni yapıyor.'' ifadesini kullandı.

Trump Vakfı'na 18 milyon 800 bin dolar bağış yapıldığını ancak vakfın toplanan paradan daha fazlasını, 19 milyon 200 bin dolar yardım yaptığını aktaran Trump, davanın peşini bırakmayacağını vurguladı.

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