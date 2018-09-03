banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94107
ALTIN
255.840
DOLAR
6.6093
STERLİN
8.4782
EURO
7.6757
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
4 kök hintkeneviri bulundu
İSKELE'DE UYUŞTURUCU
Tatar: KKTC'yi Ancak Güçlü Bir UBP Kurtarır!
Son Dakika
Tatar: KKTC'yi ancak güçlü bir...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

Netanyahu Ve Jeffrey Suriye\'yi Görüştü

Kudüs, 3 Eylül 18 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye\'deki durumu görüştü.

Netanyahu Ve Jeffrey Suriye\'yi Görüştü

Kudüs, 3 Eylül 18 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye\'deki durumu görüştü.

03 Eylül 2018 Pazartesi 06:08
Netanyahu Ve Jeffrey Suriye\'yi Görüştü

Kudüs, 3 Eylül 18 : İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye\'deki durumu görüştü.

Ortadoğu turu kapsamında İsrail\'i ziyaret eden Jeffrey, Kudüs\'te Netanyahu ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu ile Jeffrey, İran\'ın saldırganlığı ve terörizmini geri püskürtmek için sarfedilen ortak çabaları ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Suriye\'deki durumun da masaya yatırıldığı görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail\'in Haaretz gazetesine göre, Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Ürdün ve Türkiye\'yi de kapsayan 4 günlük Ortadoğu turu kapsamında cumartesi günü İsrail\'e gelmişti.

Netanyahu 29 Ağustos\'ta Suriye\'de Esed rejimi ve İran\'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Myanmar'daki Reuters Muhabirlerine Yedişer Yıl Hapis
Myanmar'daki Reuters Muhabirlerine Yedişer Yıl Hapis
Rusya'da Helikopter Düştü… 3 Kişi Öldü
Rusya'da Helikopter Düştü… 3 Kişi Öldü
Irak'ta Hükümet İçin İki Ayrı Koalisyon İlanı
Irak'ta Hükümet İçin İki Ayrı Koalisyon İlanı
Fransa'dan İdlib Açıklaması
Fransa'dan İdlib Açıklaması
Çin'den Güçlü Bm Çağrısı
Çin'den Güçlü Bm Çağrısı
Bm, Trablus'taki Çatışmaların Durdurulmasını İstedi
Bm, Trablus'taki Çatışmaların Durdurulmasını İstedi
Tayland'da 78 Bin Kişi Yağışlardan Etkilendi
Tayland'da 78 Bin Kişi Yağışlardan Etkilendi
Suudi Arabistan'ın Cazan Kentine Atılan Balistik Füze Etkisiz Hale Getirildi
Suudi Arabistan'ın Cazan Kentine Atılan Balistik Füze Etkisiz Hale Getirildi
Çin'de Sel: 5 Ölü
Çin'de Sel: 5 Ölü
Kongo’daki Ebola Salgınında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi
Kongo’daki Ebola Salgınında Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim