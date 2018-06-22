banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.488
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1894
EURO
5.4311
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Netanyahu İle Kushner Barış Süreci ve Gazze'yi Görüştü!

İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve beraberindeki heyetle, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü.

Netanyahu İle Kushner Barış Süreci ve Gazze'yi Görüştü!

İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve beraberindeki heyetle, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü.

22 Haziran 2018 Cuma 17:25
Netanyahu İle Kushner Barış Süreci ve Gazze'yi Görüştü!

İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı JaredKushner ve beraberindeki heyetle, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Kushner'in görüşmesinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi JasonGreenblatt de hazır bulundu. 
Başbakan Netanyahu, görüşme sırasında İsrail'e desteğinden dolayı ABD Başkanı Trump'a minnettar olduklarını dile getirdi.
Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için ABD'nin hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ve Gazze'deki insani durum ele alındı. 

banner277
ABD Konsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Kushner ile Filistinli yetkililer arasında herhangi bir görüşme olmayacak. 
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti. 
Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan Kushner ve Greenblatt, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'ı ziyaret etmişti. 
 

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 20:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçiler Elysee Sarayı'nın Gazını Kesti
İşçiler Elysee Sarayı'nın Gazını Kesti
Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler
Azerbaycanda bulunan yabancılar ermeni işgalinden kurtarılmış bölgeye götürüldüler
Doğu Timor'da Başbakan Vasconcelos Yemin Ederek Görevine Başladı
Doğu Timor'da Başbakan Vasconcelos Yemin Ederek Görevine Başladı
Bm'den Abd'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı
Bm'den Abd'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı
Japonya'da Parlamento Binasının Bahçesinde Kenevir Bulundu
Japonya'da Parlamento Binasının Bahçesinde Kenevir Bulundu
Bm İstikrar Misyonu'ndan Oac'de Askeri Varlığın Artırılması Çağrısı
Bm İstikrar Misyonu'ndan Oac'de Askeri Varlığın Artırılması Çağrısı
Nasa'dan Olası Gök Taşı Tehlikesine Yönelik Plan
Nasa'dan Olası Gök Taşı Tehlikesine Yönelik Plan
Hindistan Polisinden Özür
Hindistan Polisinden Özür
İran'dan Avrupa'ya Ay Sonuna Kadar Mühlet
İran'dan Avrupa'ya Ay Sonuna Kadar Mühlet
İran Ve Suudi Arabistan Petrol Konusunda Buzları Eritti
İran Ve Suudi Arabistan Petrol Konusunda Buzları Eritti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim