Nestle İle Starbucks\'tan 7.15 Milyar Dolarlık Ortaklık

Zürih, 7 Mayıs 18 (.): İsviçre merkezli gıda devi Nestle, ABD\'li kahve perakende zinciri Starbucks\'ın ürettiği kahveleri küresel pazarda satmak için 7.15 milyar dolar ödeyecek.



Starbucks’ın, anlaşmayla elde edilecek gelirin hisseleri geri satın almada kullanacağı duyuruldu.



Reuters’in haberine göre, ABD\'li şirket, 2020\'nin sonuna kadar geri alımlar ve temettü ödemeleri aracılığıyla 20 milyar dolara yakın gelir etmeyi planlıyor.



Starbucks CEO\'su Kevin Johnson, Nestle ile yapılan anlaşmayla Starbucks deneyemini milyonlarca ev ve insana ulaşacağını, bu sayede İsviçreli gıda devinin tanınırlığının da küresel çapta hızla artacağına dikkat dikkat çekti.



Nestle, anlaşma kapsamında yaklaşık 500 Starbucks çalışanını da bünyesine katacak.



Nestle\'nin devam eden hisse geri alım programında ise bir değişiklik öngörülmüyor.



(FEZ)





