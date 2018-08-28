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Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı

İsviçreli gıda şirketi Nestle, Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu. Nestle’den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan Nestle, anlaşma kapsamında,...

Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı

İsviçreli gıda şirketi Nestle, Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu. Nestle’den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan Nestle, anlaşma kapsamında,...

28 Ağustos 2018 Salı 10:33
Nestle'nin Starbucks'la Yaptığı 7,1 Milyar Dolarlık Anlaşma Tamamlandı


İSVİÇRELİ GIDA ŞİRKETİ NESTLE, 7,1 MİLYAR DOLAR ÖDEYEREK STARBUCKS MARKALI KAHVE ÜRÜNLERİNİ KÜRESEL DAĞITIM AĞINA DAHİL ETTİ

 İsviçreli gıda şirketi Nestle, Starbucks'la yaptığı 7,1 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarının tamamlandığını duyurdu.

Nestle’den yapılan açıklamada, şirketin, söz konusu anlaşmayla Starbucks markalı kahve ürünlerini satma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinden olan Nestle, anlaşma kapsamında, Starbucks ürünlerini küresel dağıtım ağına dahil edecek. 500 Starbucks çalışanı da Nestle’ye geçecek.

Nestle, anlaşma ile Starbucks markasının güçlü olduğu Kuzey Amerika’da satışlarını artırmayı hedefliyor.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 13:48
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