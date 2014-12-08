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Nepal'de Otobüs Yoldan Çıktı: 17 Ölü

Nepal'de aşırı yolcu taşıyan bir otobüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Nepal'de Otobüs Yoldan Çıktı: 17 Ölü

Nepal'de aşırı yolcu taşıyan bir otobüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:04
Nepal'de Otobüs Yoldan Çıktı: 17 Ölü
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Nepal'de aşırı yolcu taşıyan bir otobüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, başkent Katmandu'nun 400 kilometre batısında Pokharakada köyü yakınlarında bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 600 metre aşağıya yuvarlandığını, kaza sonucu otobüsteki 17 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 38 yolcu kapasitesi olan otobüste kaza sırasında 67 kişi bulunuyordu.

Nepal'de altyapı eksikliği, eski araçların kullanımı ve yetersiz denetim nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.

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