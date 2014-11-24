Nepal'de Otobüs Kazası: 47 Ölü!

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 47'YE ULAŞTI
Nepal'in batısında uçurumdan nehre düşen otobüsteki 42 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 47'ye çıktığı bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri, perşembe günü meydana gelen kazanın ardından 5 kişinin cesedine ulaşmıştı.
Polis yetkilileri, otobüsün nehirden çıkarılmasının ardından, 42 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.
Başkent Katmandu'nun 400 kilometre batısındaki Bhur köyünde aşırı hızla giden otobüs, Bheri nehrine düşmüştü.
Nepal'de altyapı eksikliği, eski araçların kullanımı ve yetersiz denetim nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor.