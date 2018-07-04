Nepal\'de Sel Ve Heyelan: 17 Ölü

Ankara, 4 Temmuz 18 : Nepal\'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi.



Ankara, 4 Temmuz 18 : Nepal\'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve heyelan meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, en az 17 kişinin öldüğü, 3 kişinin de arandığı belirtildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların ilerleyen günlerde devam edeceği uyarısı yapıldı.



Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl ülkede yüzlerce insan hayatını kaybediyor.



(AA/RU/ŞEB)

