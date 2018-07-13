Nepal\'de Heyelan Nedeniyle En Az 8 Kişi Hayatını Kaybetti



Ankara,13 Temmuz 18 : Nepal\'de muson yağmurlarının neden olduğu heyelan nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.



Yerel basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Bhaktapur kentinde heyelan meydana geldi.

Bhaktapur Polis Sözcüsü HimalShrestha, heyelan sonucu en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

111 kişinin kurtarıldığına işaret eden Shresha, 3 binden fazla kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Yaklaşık bin kişiden oluşan bir ekibin tahliye çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların ilerleyen günlerde devam edeceği uyarısı yapıldı.

Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl ülkede yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

