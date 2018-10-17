Nepal\'de Hayatını Kaybeden Güney Koreli 5 Dağcının Naaşı Ailelerine Teslim Edildi

Katmandu, 17 Ekim 18 : Güney Asya ülkesi Nepal\'de, Himayalar\'daki Gurja Dağı\'na düzenledikleri ekspedisyon sırasında çıkan kar fırtınasında hayatını kaybeden Güney Koreli dağcıların naaşları ülkelerine getirilerek ailelerine teslim edildi.



Güney Kore haber ajansı Yonhap\'ta yer alan habere göre, 5 dağcının naaşını taşıyan uçak sabah saatlerinde başkent Seul yakınındaki Incheon Havalimanı\'na indi.



Dağcıların tabutları, gözü yaşlı yakınlarına teslim edildi.



Güney Koreli tanınmış dağcı Kim Çang-ho\'nu öncülük ettiği 5 dağcı, 4 Nepalli rehberle birlikte Gurja Dağı\'nın 7 bin 193 rakımlı zirvesine çıkmak üzere 3 bin 500 metredeki ana kampta hazırlıklarını yaparken, cuma günü çıkan kar fırtınasının çadırlarını dağıtması sonucu hayatlarını kaybetmişti.



Arama kurtarma ekipleri, kötü hava şartları nedeniyle dağcıların naaşlarına ancak pazar günü ulaşabilmişti.



(AA/RU/ÖK)





