banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98390
ALTIN
224.699
DOLAR
5.6902
STERLİN
7.4496
EURO
6.5633
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
Atun: “Hükümetin yol haritası yok”
43 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
3 yıl hapis cezasına mahkum edildi…
3 yıl hapis cezasına mahkum...
Soygunla ilgili 2 tutuklu
Soygunla ilgili 2 tutuklu
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Nepal\'de Hayatını Kaybeden Güney Koreli 5 Dağcının Naaşı Ailelerine Teslim Edildi

Katmandu, 17 Ekim 18 : Güney Asya ülkesi Nepal\'de, Himayalar\'daki Gurja Dağı\'na düzenledikleri ekspedisyon sırasında çıkan kar fırtınasında hayatını kaybeden Güney Koreli dağcıların naaşları ülkelerine getirilerek ailelerine teslim edildi.

Nepal\'de Hayatını Kaybeden Güney Koreli 5 Dağcının Naaşı Ailelerine Teslim Edildi

Katmandu, 17 Ekim 18 : Güney Asya ülkesi Nepal\'de, Himayalar\'daki Gurja Dağı\'na düzenledikleri ekspedisyon sırasında çıkan kar fırtınasında hayatını kaybeden Güney Koreli dağcıların naaşları ülkelerine getirilerek ailelerine teslim edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
Nepal\'de Hayatını Kaybeden Güney Koreli 5 Dağcının Naaşı Ailelerine Teslim Edildi

Katmandu, 17 Ekim 18 : Güney Asya ülkesi Nepal\'de, Himayalar\'daki Gurja Dağı\'na düzenledikleri ekspedisyon sırasında çıkan kar fırtınasında hayatını kaybeden Güney Koreli dağcıların naaşları ülkelerine getirilerek ailelerine teslim edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap\'ta yer alan habere göre, 5 dağcının naaşını taşıyan uçak sabah saatlerinde başkent Seul yakınındaki Incheon Havalimanı\'na indi.

Dağcıların tabutları, gözü yaşlı yakınlarına teslim edildi.

Güney Koreli tanınmış dağcı Kim Çang-ho\'nu öncülük ettiği 5 dağcı, 4 Nepalli rehberle birlikte Gurja Dağı\'nın 7 bin 193 rakımlı zirvesine çıkmak üzere 3 bin 500 metredeki ana kampta hazırlıklarını yaparken, cuma günü çıkan kar fırtınasının çadırlarını dağıtması sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Arama kurtarma ekipleri, kötü hava şartları nedeniyle dağcıların naaşlarına ancak pazar günü ulaşabilmişti.

(AA/RU/ÖK)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırım'da Okulda Patlama: 10 Ölü
Kırım'da Okulda Patlama: 10 Ölü
Wall Street Journal: Kaşıkçı, Suudi Konsolosun gözleri önünde öldürüldü
Wall Street Journal: Kaşıkçı, Suudi Konsolosun gözleri önünde öldürüldü
Hindistan'da Domuz Gribi 6 Can Aldı
Hindistan'da Domuz Gribi 6 Can Aldı
Afganistan'da Milletvekili Adayı, Koltuğuna Yerleştirilen Bombayla Öldürüldü
Afganistan'da Milletvekili Adayı, Koltuğuna Yerleştirilen Bombayla Öldürüldü
Oecd Vatandaşlık Satışını Kötüye Kullanan 21 Ülkelik 'kara Listesini' Açıkladı
Oecd Vatandaşlık Satışını Kötüye Kullanan 21 Ülkelik 'kara Listesini' Açıkladı
Venezuela bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
Venezuela bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması
G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
İtalya'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı
İtalya'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim