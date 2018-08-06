Nepal'de Toprak Kayması: 14 Ölü



Nepal'de aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 14 kişi öldü.

Kyodo ajansının haberine göre, Jajarkot bölgesinde Thantibazaar köyünde meydana gelen olayda iki ev toprak altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarında genç bir kadın ile yaşları 3 ila 11 olan 7 çocuğun cesetleri bulundu.

Toprak kaymasında bir çocuğun da kaybolduğu belirtildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi de hafta sonu ülke genelinde nehirlerin taşması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dang bölgesinde yolcu otobüsünün sel sularına kapılması sonucu 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

