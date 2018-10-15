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Nepal'de Kaybolan Dağcılar İle Rehberlerinin Cesedine Ulaşıldı

Nepal'de Kaybolan Dağcılar İle Rehberlerinin Cesedine Ulaşıldı

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:55
Nepal'de Kaybolan Dağcılar İle Rehberlerinin Cesedine Ulaşıldı

KAR FIRTINASINDA KAYBOLAN 5 GÜNEY KORELİ DAĞCI İLE 4 NEPALLİ REHBERİN CESEDİNE ULAŞILDI 
 

DAĞCILAR İLE 3 REHBERİN CESEDİ HELİKOPTERLERLE BAŞKENT KATMANDU'YA, 1 NEPALLİ REHBERİN CESEDİ YAKINDAKİ KÖYÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Güney Asya ülkesi Nepal'de, fırtınada kaybolan Güney Koreli dağcılar ve Nepalli rehberlerinin cesedine ulaşıldı.

Nepal hükümetinden yapılan açıklamada, Himalaya Dağları'ndaki Gurja Dağı'nda cuma günü çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 3 Nepalli rehberin cesedi helikopterlerle başkent Katmandu'ya, 1 Nepalli rehberin cesedi yakındaki köyüne götürüldü.

Başkentteki Tribhuvan Eğitim Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerin otopsinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Dağcıların ve rehberlerinin kamplarının fırtınada dağılması nedeniyle öldükleri sanılıyor.

Ekip, Gurja Dağı'nın 7193 rakımlı zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.
 

Son Güncelleme: 15.10.2018 10:11
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