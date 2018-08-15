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"Neo-Naziler müzikle gençleri çekmeye çalışıyor"

Almanya'da 2017'den bu yana neo-Nazilerin düzenlediği konserlere on binlerce kişi katıldı. Sol Parti, neo-Nazilerin müzikle gençleri kendilerine çekmeye çalıştığını savundu.

"Neo-Naziler müzikle gençleri çekmeye çalışıyor"

Almanya'da 2017'den bu yana neo-Nazilerin düzenlediği konserlere on binlerce kişi katıldı. Sol Parti, neo-Nazilerin müzikle gençleri kendilerine çekmeye çalıştığını savundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:47
"Neo-Naziler müzikle gençleri çekmeye çalışıyor"

Almanya'da 2017'den bu yana neo-Nazilerin düzenlediği konserlere on binlerce kişi katıldı. Sol Parti, neo-Nazilerin müzikle gençleri kendilerine çekmeye çalıştığını savundu.

Almanya'da federal hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği bir yanıt, ülkede neo-Nazilerin düzenlediği müzik etkinlikleri ve katılımcılarının sayısını ortaya koydu. Sol Parti, neo-Nazilerin müziği, gençleri kendilerine çekmek için bir "uyuşturucu" olarak kullandığını savunuyor.

Osnarbrücker Zeitung'un yer verdiği yanıtta, 2018 yılının ilk altı ayında neo-Nazilerin 131 müzik etkinliği düzenlediği ve bu etkinliklere 13 binden fazla kişinin katıldığının tespit edildiği belirtildi. Yanıtta ayrıca, aşırı sağcı kesimin planladığı 2 etkinliğin yasaklandığı, 3 etkinliğin de yetkilier tarafından engellendiği aktarıldı.

Yanıta göre, neo-Naziler 2017 yılının aynı döneminde daha fazla müzik etkinliği düzenledi. 2017 yılının ilk 6 ayında 148, yıl toplamında ise 296 konser düzenlediklerine yer verildi. Bu konserlere yaklaşık 29 bin 700 kişi katıldı.

"Neo-Naziler müziğin gücünden faydalanıyor"

Federal hükümete soru önergesi veren Sol Parti, neo-Nazilerin müziğin gücünden faydalandığını savunuyor. Partinin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke soru önergesine dair yaptığı açıklamada, sağ rock müziğinin, neo-Nazilerin gençlere ulaşma konusunda bir "giriş uyuşturucusu" olma imkanı sunduğunu ifade etti. Jelpke, federal ve eyalet düzeyinde yetkililerin, neo-Nazilerin bu faaliyetlerine kararlı şekilde karşı koyacak etkili bir hareket tarzı sergilediklerini de göremediği eleştirisini yöneltti.

Osnarbrücker Zeitung, 25 Ağustos'ta Thüringen eyaletinde yapılması planlanan bir konsere 3 bin kişinin katılmasının beklendiğine ancak iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın çok daha büyük bir katılımdan yola çıktığını bildirdi. Geçen yıllarda söz konusu konsere Almanya ve yurt dışından yaklaşık 6 bin neo-Nazi'nin katıldığına dikkat çekildi.

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