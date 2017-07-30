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30 Temmuz 2017 Pazar 06:50

Neil Armstrong Müzesindeki "Altın Ay Modülü" Çalındı

Neil Armstrong Müzesindeki 'Altın Ay Modülü' Çalındı
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ABD'NİN OHİO EYALETİNDEKİ NEİL ARMSTRONG HAVACILIK VE UZAY MÜZESİNDE SERGİLENEN ALTIN AY MODÜLÜ ÇALINDI

ABD'nin Ohio eyaletindeki Neil Armstrong Havacılık ve Uzay Müzesinde sergilenen ve Ay'a inişte kullanılan uzay aracının parçalarından Ay Modülü'nün (Ay Örümceği) altın kopyası olan "Altın Ay Modülü"nün çalındığı bildirildi.

Ohio eyaletine bağlı Wapakoneta kenti polisi, Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçen astronot Neil Armstrong'un adını taşıyan müzedeki Ay Örümceği'nin altın kopyasının çalındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ohio Ceza Soruşturma Bürosunun da yerel polise yardım ettiği belirtildi.

Cartier tarafından üretilen ay modülünün kopyaları, 1969 yılındaki tarihi uzay görevinden kısa süre sonra Neil Armstrong ve beraberindeki iki astronot arkadaşı Buzz Aldrin ve Michael Collins'e Paris'te takdim edilmişti.

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