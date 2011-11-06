''N.Ç kendi kızları olsa ne yaparlardı?''

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, N.Ç. için verilen kararın herkesi, kamu vicdanını, milletin vicdanını rahatsız ettiğini belirterek, "Bu kararı veren hakimler, N.Ç. kendi kızları olsaydı, böyle bir karar çıksaydı, ne derlerdi? N.Ç. kendi kızları olsaydı, kendileri de hakim olsaydı acaba bu kararı savunabilirler miydi?" dedi.



Kurban Bayram nedeniyle memleketi Yozgat’a gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Valilik tarafından belediye düğün salonunda düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı. Bozdağ, bayramlaşma töreninin ardından gazetecilerin N.Ç. davasıyla ile ilgili sorusuna şu cevabı verdi:



"N.Ç için verilen karar herkesi, kamu vicdanını, milletin vicdanını rahatsız etmiştir. Bir insan olarak, bir hukukçu olarak beni de rahatsız etti. Karara baktığınızda, olayın niteliğine baktığınızda, böylesi bir olayda hukuk, hakime, mahkemeye takdir hakkı veriyor. Hukuk cezanın alt sınırını, üst sınırını tayin ediyor. Mahkeme cezayı alt sınırdan takdir ediyor. Bu kadar kötü bir olayda, bu kadar çirkin bir olayda, cezayı alt sınırda nasıl takdir etti? Takdiren cezayı artırarak verebilirdi, vermedi. Üst sınırdan verebilirdi vermedi. Yaşı küçük, kemik yaşına istinaden farklı bir muameleye tabi tuttu, burada da bir rapor var, nüfus yaşı başka. Tabii bütün bunlara baktığınız zaman, mahkemenin kamuoyunu rahatsız eden bir karar verdiği açık."



’KENDİ KIZLARI OLSAYDI NE DERLERDİ?’



"Bu kararın hukuka uygunluğu da tartışmalı değil, hukuka uygunluğu da söz konusu değil" diyen Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu kararı veren hakimler, N.Ç. kendi kızları olsaydı, böyle bir karar çıkmış olsaydı, bu karara ne derlerdi? N.Ç. kendi kızları olsaydı, kendileri de hakim olsaydı acaba bu kararı savunabilirler miydi? Bu kararı eleştirenlere, ’Yaygara yapanların, yaygarası kararı değiştirmez’ deme cüretini gösterebilirler miydi? Bir karar bu kadar çok tartışılıyorsa yanlışlığı tartışılmazdır. Bu noktada bu kararın hukumuzu lekelediğini, vicdanları rahatsız ettiğini, Türk adli tarihinde ayıplı kararlardan biri olarak yer aldığını düşünüyorum. Umarım karar düzeltme süreleri geçmemiştir, eğer geçmediyse Yargıtay bu yanlışı düzeltirse, büyük bir yanlışlıktan dönülmüş olur. Bu kadar çirkin bir olayda, toplumun reddettiği bir olayda, bu kadar adi bir suçlamada mahkeme üst sınırdan ceza verseydi kamuoyu bu eleştirileri yapmazdı. Bu anlamda yasalarda eksiklikler varsa bu düzeltilir. Burada takdir hakkı N.Ç.’den yana değil de sanıklardan yana kullanan mahkemenin büyük kusuru var."