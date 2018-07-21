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NBA yıldızı Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katıldı

Libya açıklarında batan mülteci teknesinde kurtarma çalışmalarına Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Marc Gasol da katıldı. Gasol Kamerunlu bir göçmenin hayatını kurtardı.

NBA yıldızı Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katıldı

Libya açıklarında batan mülteci teknesinde kurtarma çalışmalarına Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Marc Gasol da katıldı. Gasol Kamerunlu bir göçmenin hayatını kurtardı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:39
NBA yıldızı Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katıldı

NBA yıldızı Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katıldı

Libya açıklarında batan mülteci teknesinde kurtarma çalışmalarına Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Marc Gasol da katıldı. Gasol Kamerunlu bir göçmenin hayatını kurtardı.

Geçen Salı günü, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın Akdeniz'de yaptığı kurtarma operasyonunda parçalanmış bir teknede bir kadın ile bir bebeğin cesedine ulaşılmış, bir kadın ise kurtarılmıştı.

Bu operasyonun görüntülerinde, NBA yıldızı Marc Gasol'un da aktif olarak denizdeki yardım çalışmalarına katıldığı görüldü.

Gasol operasyonun ardından Twitter'a bir mesaj yazarak "Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde kaderlerine terk edilmesi inanılmaz" dedi.

 

Resmi Twitter'da görüntüle

Türkiye'de çekilen o fotoğrafla başladı

İtalyan gazetelerinde mülakatları yayımlanan Marc Gasol, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yardıma, 2015'te 3 yaşındayken hayatını kaybeden Alan Kurdi'nin görüntüleri sonrası karar verdiğini anlattı.

Gasol, La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta, "Sizi bu çalışmalara katılmaya iten ne oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2015'te Türk sahillerinde ölen Suriyeli çocuk Alan'ın fotoğrafı bende öfke hissi yarattı, aynı zamanda da bu gibi şeylerin bir daha yaşanmaması için her birimizin payına düşeni yapması gerektiğini anlamamı sağladı."


Gasol, Open Arms örgütünün kurucusu Oscar Camps'la tanışmasının ardından da örgütün gemisiyle yardım çalışmalarına katılmaya karar verdiğini anlattı. Gasol, Open Arms'ın kurucusu Camps'ın "tüm maddi, şahsi ve lojistik kaynaklarını bu davaya adamasına hayran kaldığını" söyledi.

Tanınmış bir basketbol yıldızı olarak, göçmenleri kurtarma çalışmalarıyla "örnek olmak" istediğini de söyleyen Gasol, "Bu yaşananların ne kadar vahim olduğunu göstermek zorundayız" dedi.

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