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NATO’dan Türkiye-ABD açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" vurgusu yaptı.

NATO’dan Türkiye-ABD açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" vurgusu yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 21:32
NATO’dan Türkiye-ABD açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" vurgusu yaptı.

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATOyetkilisi, “NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir” ifadesini kullandı.

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