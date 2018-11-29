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Nato\'nun Savaş Gemileri Karadeniz\'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor

Brüksel, 29 Kasım 18 (.): NATO, Ukrayna\'nın Azak Denizi\'ne savaş gemileri yollama çağrısına ilişkin, NATO\'nun savaş gemilerinin rutin olarak Karadeniz\'de devriye ve tatbikat yaptığını bildirdi.

Nato\'nun Savaş Gemileri Karadeniz\'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor

Brüksel, 29 Kasım 18 (.): NATO, Ukrayna\'nın Azak Denizi\'ne savaş gemileri yollama çağrısına ilişkin, NATO\'nun savaş gemilerinin rutin olarak Karadeniz\'de devriye ve tatbikat yaptığını bildirdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Nato\'nun Savaş Gemileri Karadeniz\'de Rutin Devriyeye Devam Ediyor

Brüksel, 29 Kasım 18 (.): NATO, Ukrayna\'nın Azak Denizi\'ne savaş gemileri yollama çağrısına ilişkin, NATO\'nun savaş gemilerinin rutin olarak Karadeniz\'de devriye ve tatbikat yaptığını bildirdi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO\'nun Kırım\'ı yasa dışı ilhak ettiği 2014\'ten bu yana Karadeniz\'deki varlığını "önemli ölçüde" artırdığına dikkati çekerek, müttefiklerin Karadeniz\'de rutin devriye ve tatbikatlara devam ettiğini söyledi.

Müttefik gemilerin geçen yıl 80 gün geçirdiği Karadeniz\'de bu yıl 120 gün geçirdiğine işaret eden Lungenscu, "Bölgedeki varlığımızı gözden geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Azak Denizi\'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya\'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi\'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

NATO üyesi 29 ülke, Azak Denizi\'nin Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmeler ışığında Rusya\'ya Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, NATO\'ya Rusya\'yla yaşanan çatışmanın ardından Kırım açıklarındaki Azak Denizi\'ne savaş gemileri yollama çağrısı yapmıştı.

(AA/TUĞ/FEZ)
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