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Nato Müttefik Kara Komutanlığında Devir Teslim Töreni

İzmir, 3 Ağustos 18 : NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson,

Nato Müttefik Kara Komutanlığında Devir Teslim Töreni

İzmir, 3 Ağustos 18 : NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson,

03 Ağustos 2018 Cuma 11:48
Nato Müttefik Kara Komutanlığında Devir Teslim Töreni
İzmir, 3 Ağustos 18 : NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson, "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan\'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye Nato\'nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum." dedi.
NATO Müttefik Kara Komutanlığındaki devir teslim törenine, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti,  ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve çok sayıda yabancı asker katıldı. 
Törende, komutanlıkta vekaleten görev yapan Korgeneral Paolo Ruggiero, görevi Korgeneral John C. Thomson\'a devretti. 
Törende konuşan ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Michael Scaparrotti, agresif rakiplerin meydan okumalarıyla karşı karşı kaldıklarını, bu durumun demokratik ülkeleri korkutabildiğini söyledi. 
NATO\'nun Soğuk Savaş\'tan bu yana tarihteki en çeşitli ve birbiriyle bağlantılı dönemde olduğuna dikkati çeken Scaparrotti, birliğin, karşılaşılan krizleri başarıyla yönetme ve stabilize etmesinin gerekliliğine işaret etti. Scaparrotti, birliğin bunu yapabilmesi için "stratejik zorluk yönetimi" gerekliliğinin altını çizdi.
Scaparrotti, NATO\'nun son zamanlarda Bosna Hersek, Afganistan, Kosova ve Libya gibi bireysel krizlerin yönetilmesine odaklandığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Bu krizler birbirinden izole krizlerdi. NATO bugün daha kompleks krizlerle baş başa. Başlıca stratejik mücadelemiz Rusya\'dır. Rusya sadece \'bir kriz yönetimi\' ile ele alınamaz. Krizi yönetmeli, stabilize etmeli, 360 derecelik bir anlayışla savunma yapmalıyız. Bu da stratejik mücadele yönetimi gerektirecektir. Kara Komutanlığı, NATO adaptasyonunda hayati rol oynuyor. Barışta nasıl hareket ediyoruz, krizde nasıl düşünüyor ve tarz alıyoruz, nasıl planlıyoruz, hazırlığımızı nasıl geliştiriyoruz, nasıl kumanda ve kontrol ediyoruz ve çatışmalara nasıl cevap veriyoruz. LANDCOM, gelecekte de NATO\'nun öncü temsilcisi olmaya devam edecek. İttifaktaki mühim hizmetiniz için teşekkürlerimizi arz ediyorum."
NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini devralan Korgeneral John C. Thomson, tören sonrasında gazetecilere, 3 gündür İzmir\'de bulunduğunu, kentte olmaktan heyecanlı, onurlu ve gururlu olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ ASKERİ İLİŞKİLER
Thomson, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin seyrine ilişkin soru üzerine "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan\'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye, NATO\'nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum." dedi.
Bir gazetecinin "Türk kamuoyunda bölge güvenliği konusunda NATO\'nun Türkiye\'ye gerekli desteği vermediği yönünde bir görüş hakim. Bölge güvenliği konusunda NATO neler yapıyor?" sorusu üzerine ise Thomson, "NATO sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda, doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere bütün tehditlere cevap vermekteyiz ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
(AA/GÖZ/ÖK)
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