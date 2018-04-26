Nato Dışişleri Bakanları Brüksel\'de Bir Araya Gelecek





Brüksel, 26 Nisan 18 (.): NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanları Brüksel Zirvesi\'ne hazırlık, Rusya, Suriye, İran nükleer anlaşması, Irak eğitim misyonu ve Batı Balkanlar gibi farklı konuları görüşmek üzere 28 Nisan\'da bir araya gelecek.Brüksel\'de bir gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO\'nun yeni karargaha taşınma aşamasında olduğunu, bu nedenle ittifaka 50 yıldır hizmet veren eski karargahta son dışişleri bakanları toplantısı olacağını hatırlattı.Toplantının ana gündem maddelerinden birinin Rusya\'nın son dönemdeki tehlikeli davranış biçimi olacağını kaydeden Stoltenberg, NATO\'nun birlik içinde ve kararlılıkla bu davranış biçimine cevap verdiğini söyledi."Rusya\'nın NATO ülkelerine yönelik tehdit edici ve müdahaleci tutumu devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu çerçevede dışişleri bakanlarının ne gibi önlemler alınabileceğini görüşeceğini belirtti.NATO ile Rusya\'nın diyaloğu sürdürmesinin özellikle gerginliğin arttığı dönemlerde daha büyük önem taşıdığına işaret eden Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi\'nin bir araya gelmesi için çalışmaların yürütüldüğü bilgisini verdi.ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA GÜNDEMDEStoltenberg, toplantının devamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika\'ya ilişkin gelişmelerin ele alınacağını, bu çerçevede Suriye\'deki mevcut durum, İran nükleer anlaşması ve NATO\'nun Irak\'ta başlatacağı eğitim misyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.Temmuz ayında gerçekleşecek Brüksel Zirvesi\'nde Irak eğitim misyonunu başlatma kararı alınacağını söyleyen Stoltenberg, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika\'daki karmaşa ve çatışma kendi topraklarımıza da sıçrıyor. Zor durumda olan mülteci ve sığınmacıların akınına yol açıyor. NATO bu nedenle yerel güçlere eğitim sağlayarak terörle mücadeleyi artırıyor ve ülkelerin istikrarına katkı sağlıyor." açıklamasında bulundu.Oturuma Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini\'nin de katılacağını bildiren Stoltenberg, NATO-AB iş birliğinin ele alınacağını belirtti.Stoltenberg, toplantıda aynı zamanda Afganistan\'da barış ve uzlaşıya ilişkin gelişmelerin görüşüleceğini, NATO\'nun Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani\'nin Taliban\'a barış eli uzatmasından dolayı memnun olduğunu dile getirdi.Batı Balkanların da toplantıda gündeme geleceğini kaydeden Stoltenberg, NATO\'nun açık kapı politikası yürüttüğünü, bu çerçevede üye olmak isteyen Bosna Hersek, Makedonya, Gürcistan ve Ukrayna\'ya ilişkin gelişmelerin ele alınacağını anlattı."S-400 ALIMI ULUSAL KARARDIR"Soru cevap bölümünde İran nükleer anlaşmasına ilişkin bir sorunun yöneltilmesi üzerine Stoltenberg, NATO\'nun İran nükleer anlaşmasına 2015 yılında yürürlüğe girdiğinde destek verdiğini hatırlattı. İran nükleer anlaşmasının kapsamadığı bazı konulara ilişkin endişe bulunduğunu da kaydeden Stoltenberg, İran\'ın balistik füze programı ve bölgesinde oynadığı istikrarsızlaştırıcı rolün göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.Stoltenberg, Kuzey Kore\'ye yönelik yaptırımların gündeme getirilmesi üzerine Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemelerini durdurmayı kabul edeceğine yönelik açıklamaları memnuniyetle karşıladığını ancak yaptırımların güçlü bir şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.Makedonya\'nın NATO\'ya üye olması durumunda Rusya\'nın ne gibi bir tepki vereceği sorusuna Stoltenberg, tüm egemen ülkelerin kendi yolunu seçme hakkının bulunduğu yanıtını verdi.Rusya\'nın kendi etki alanındaki ülkeleri kontrol etmeyi amaçladığını ifade eden Stoltenberg, bunun NATO\'ya aykırı bir yaklaşım olduğunu vurguladı.Türkiye\'nin Rusya\'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararının sorulması üzerine Stoltenberg, bunun bir ulusal karar olduğuna işaret ederek Türkiye ve ABD arasında bu konuda iletişim yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.TÜRKİYE\'Yİ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDECEKNATO Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda Türkiye\'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Çavuşoğlu\'nun toplantı öncesinde Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini\'yle görüşmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı-AB ilişkilerini gündeme getirmesi gerekiyor.Çavuşoğlu\'nun toplantı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.(AA/FEZ)