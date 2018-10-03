Nato\'dan Rusya\'ya Inf Uyarısı



Brüksel, 3 Ekim 18 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması\'nın (INF) ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya\'ya ciddi bir tavırla anlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'nın ilk oturumundan önce basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin Rusya\'nın INF uyarınca sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın Avrupa\'nın güvenliği açısından kilit öneme sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "INF\'nin ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya\'ya ciddi bir tavırla antlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya\'nın "9M729" adlı yeni geliştirdiği füze sistemini ilk etapta inkar ettikten sonra kabul ettiğini anımsatan Stoltenberg, bunun INF\'nin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

(AA/GÖZ/ÖK)

