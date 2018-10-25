Nato’dan Gövde Gösterisi



Oslo, 25 Ekim 18 : Rusya\'nın geçen ay gerçekleştirdiği dev tatbikattan sonra sıra bu kez NATO\'da. İttifak\'ın Norveç\'te başlayacak tatbikatına 50 bin asker, 10 bin araç, 250 uçak ile 60 savaş gemisi katılıyor.

Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü\'nün (NATO) Soğuk Savaş döneminden bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikat Rusya\'nın tepkileri eşliğinde Norveç\'te başladı. "Üçlü Kavşak 2018" (Trident Juncture) adlı tatbikata İttifak\'a üye ülkelerden 50 bin civarında asker katılıyor. 7 Kasım\'a kadar sürecek olan tatbikatın ana hedefi, NATO birliklerinin saldırı altında olan müttefik ülkeyi en hızlı şeklilde savunmanın provasını yapmak.

NATO Müttefik Ortak Kuvvetler Komutanı ABD\'li Amiral James Foggo, "Tatbikatın amacı NATO\'nun sadece belirli bir ülkeye değil her türlü düşmana karşı savunmasının hazır olduğunu göstermek" dedi.

Tatbikata NATO\'ya üye 29 ülke ile İsveç ve Finlandiya katılıyor. Tatbikatta 10 bin kara aracı, 250 uçak ve uçak gemisi dahil 60 savaş gemisi yer alacak. Norveçli General Rune Jakobsen ana tatbikat bölgesinin Rusya sınırında bin kilometre uzaklıkta olduğunu, hava manevraları sırasında da sınıra en fazla 500 kilometre yaklaşılabileceğini söyledi. Jakobsen, "Rusya\'nın korkmasını veya bunu bir savunma tatbikatından başka bir şey olarak görmesini gerektirecek bir neden yok" dedi. Tatbikatı gözlemleri için Rusya ve Belarus\'tan iki askeri yetkili Norveç\'e davet edildi.

RUSYA İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Tatbikat Arktik bölgesinde, Norveç\'in Rusya ile olan 198 kilometrelik sınırından hatrı sayılır bir uzaklıkta gerçekşecek olmasına rağmen, Moskova tatbikata tepki göstermişti. Rusya ayrıca tatbikattan bağımsız olarak ABD ve İnglite\'nin Norveç\'teki askeri varlığını artırmasına tepkili. Bunun bir "savaş tehdidi" olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu tür sorumsuzca eylemler Kuzey bölgesinde siyasi durumun istikrarsızlaştırılmasına yol açacak, gerginlikleri artıracak" dedi.

(DW/FG)





