banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92387
ALTIN
225.587
DOLAR
5.6879
STERLİN
7.3433
EURO
6.4907
“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”
“Barbaros ve türk savaş gemileri...
En çok yağışı Gaziveren aldı
EN ÇOK YAĞIŞI GAZİVEREN ALDI
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI-ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
banner282

Nato’dan Gövde Gösterisi

Oslo, 25 Ekim 18 : Rusya\'nın geçen ay gerçekleştirdiği dev tatbikattan sonra sıra bu kez NATO\'da. İttifak\'ın Norveç\'te başlayacak tatbikatına 50 bin asker, 10 bin araç, 250 uçak ile 60 savaş gemisi katılıyor.Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü\'nün (NATO) Soğuk Savaş döneminden bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikat Rusya\'nın tepkileri eşliğinde Norveç\'te başladı.

Nato’dan Gövde Gösterisi

Oslo, 25 Ekim 18 : Rusya\'nın geçen ay gerçekleştirdiği dev tatbikattan sonra sıra bu kez NATO\'da. İttifak\'ın Norveç\'te başlayacak tatbikatına 50 bin asker, 10 bin araç, 250 uçak ile 60 savaş gemisi katılıyor.Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü\'nün (NATO) Soğuk Savaş döneminden bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikat Rusya\'nın tepkileri eşliğinde Norveç\'te başladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
Nato’dan Gövde Gösterisi

Oslo, 25 Ekim 18 : Rusya\'nın geçen ay gerçekleştirdiği dev tatbikattan sonra sıra bu kez NATO\'da. İttifak\'ın Norveç\'te başlayacak tatbikatına 50 bin asker, 10 bin araç, 250 uçak ile 60 savaş gemisi katılıyor.
Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü\'nün (NATO) Soğuk Savaş döneminden bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikat Rusya\'nın tepkileri eşliğinde Norveç\'te başladı. "Üçlü Kavşak 2018" (Trident Juncture) adlı tatbikata İttifak\'a üye ülkelerden 50 bin civarında asker katılıyor. 7 Kasım\'a kadar sürecek olan tatbikatın ana hedefi, NATO birliklerinin saldırı altında olan müttefik ülkeyi en hızlı şeklilde savunmanın provasını yapmak.
NATO Müttefik Ortak Kuvvetler Komutanı ABD\'li Amiral James Foggo, "Tatbikatın amacı NATO\'nun sadece belirli bir ülkeye değil her türlü düşmana karşı savunmasının hazır olduğunu göstermek" dedi.
Tatbikata NATO\'ya üye 29 ülke ile İsveç ve Finlandiya katılıyor. Tatbikatta 10 bin kara aracı, 250 uçak ve uçak gemisi dahil 60 savaş gemisi yer alacak. Norveçli General Rune Jakobsen ana tatbikat bölgesinin Rusya sınırında bin kilometre uzaklıkta olduğunu, hava manevraları sırasında da sınıra en fazla 500 kilometre yaklaşılabileceğini söyledi. Jakobsen, "Rusya\'nın korkmasını veya bunu bir savunma tatbikatından başka bir şey olarak görmesini gerektirecek bir neden yok" dedi. Tatbikatı gözlemleri için Rusya ve Belarus\'tan iki askeri yetkili Norveç\'e davet edildi.
RUSYA İLE İLGİLİ ENDİŞELER
Tatbikat Arktik bölgesinde, Norveç\'in Rusya ile olan 198 kilometrelik sınırından hatrı sayılır bir uzaklıkta gerçekşecek olmasına rağmen, Moskova tatbikata tepki göstermişti. Rusya ayrıca tatbikattan bağımsız olarak ABD ve İnglite\'nin Norveç\'teki askeri varlığını artırmasına tepkili. Bunun bir "savaş tehdidi" olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu tür sorumsuzca eylemler Kuzey bölgesinde siyasi durumun istikrarsızlaştırılmasına yol açacak, gerginlikleri artıracak" dedi.
(DW/FG)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm'den Destek İstedi
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm'den Destek İstedi
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti
Hindistan'daki Kasırgada Ölü Sayısı 77'ye Yükseldi
Hindistan'daki Kasırgada Ölü Sayısı 77'ye Yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim