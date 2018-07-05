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Nato Zirvesi'ni 3 Bin 400 Güvenlik Görevlisi Koruyacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gelecek hafta 29 NATO liderini bir araya getirecek zirve için 2 bin 400 polis ve bin asker görevlendirilecek. 

Nato Zirvesi'ni 3 Bin 400 Güvenlik Görevlisi Koruyacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gelecek hafta 29 NATO liderini bir araya getirecek zirve için 2 bin 400 polis ve bin asker görevlendirilecek. 

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:13
Nato Zirvesi'ni 3 Bin 400 Güvenlik Görevlisi Koruyacak

 Belçika'nın başkenti Brüksel'de gelecek hafta 29 NATO liderini bir araya getirecek zirve için 2 bin 400 polis ve bin asker görevlendirilecek. 
Başbakan Charles Michel, Savunma Bakanı Steven Vandeput ve Dışişleri Bakanı DidierReynders'in katılımıyla düzenlenen Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Belçika'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin alınan önlemler hakkında bilgi verdi. 
Belçika hükümetinin zirve için her türlü güvenlik önlemini aldığını dile getiren Michel, zirvenin ülkenin imajına katkı sağlayacağını ifade etti. 
Michel, Brüksel'deki yeni NATO karargahında 11-12 Temmuz'da 29 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve için 2 bin 400 polis memuru ve bin askerin görevlendirileceğini açıkladı.
 


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Son Güncelleme: 05.07.2018 10:20
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