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Nato Ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kınama

NATO dışişleri bakanları ve Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki askeri yığınağını ve Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılara silah sevkiyatını kınadı.

Nato Ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kınama

NATO dışişleri bakanları ve Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki askeri yığınağını ve Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılara silah sevkiyatını kınadı.

02 Aralık 2014 Salı 16:43
Nato Ve Ukrayna'dan Rusya'ya Kınama
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 NATO dışişleri bakanları ve Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki askeri yığınağını ve Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılara silah sevkiyatını kınadı.

NATO dışişleri bakanları, telekonferans bağlantısı kurdukları Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'le son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın doğusunda, ayrılıkçılara tanklar, gelişmiş hava savunma sistemleri ve diğer ağır silahlar sağlaması dahil devam eden bilinçli istikrarsızlaştırma faaliyetlerini ve Minsk anlaşmasını ihlal eden askeri eylemlerini şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ortak deklarasyonda, "Rusya'nın Kırım'daki askeri yığınağı ve Kırım'da kötüleşen insan hakları durumu" da kınanarak Moskova yönetimine Kırım'ı ilhak kararından dönmesi ve "Kırım Tatarları dahil yerel halkın haklarına saygı göstermesi" çağrısı yapıldı.

Bu arada NATO dışişleri bakanları, Ukrayna ordusunun modernizasyonuna yönelik 4 emanet fonu kurulmasını onayladı.

Bu kapsamda istekli NATO üyelerinin, komuta kontrol, siber savunma, muhabere, ikmal, standardizasyon, subayların eğitilmesi, yaralı askerlerin tedavisi alanında projelere katılması ya da finansal destek vermesi öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, onaylanan fonların Ukrayna ordusunun "daha modern, etkin ve şeffaf olmasına katkı sağlayacağını" söyledi.

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NATO Dışişleri Bakanları Ve UkraynaRusyanın Kırımdaki Askeri Yığınağını Ve Ukraynanın Doğusunda Ayrılıkçılara Silah Sevkiyatını Kınadı.
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