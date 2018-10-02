NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek

NATO SAVUNMA BAKANLARI 3-4 EKİM'DE BRÜKSEL'DE TOPLANACAK



NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG, SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI'NIN ANA GÜNDEM MADDELERİNİN YÜK PAYLAŞIMI, SAVUNMA VE CAYDIRICILIK, RUSYA, KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU'DAKİ İSTİKRARSIZLIK VE NATO ORTAKLARIYLA İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ OLACAĞINI AÇIKLADI



NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları 3-4 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.



Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma bakanlarının temmuz ayında gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde alınan kararlarda nasıl ilerleme kaydedileceğini ele alacaklarını söyledi.



Ana gündem maddelerinden birinin "yük paylaşımı" olacağını aktaran Stoltenberg, bu konunun sadece savunma harcamalarına indirgenemeyeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Ancak, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin savunmaya harcanması konusunda yeni bir aciliyet duygusunun oluştuğu konusunda müttefikler hemfikir." dedi.



Stoltenberg, özellikle geçen sene Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın toplamda savunma bütçelerini yüzde 5.2 artırdığını anımsatarak, tüm üyelerin sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu konuda ilerleme kaydetmeye devam etmesini beklediğini ifade etti.



NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANACAK



Savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü de ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, bu çerçevede Nükleer Planlama Grubu'nun toplanacağını duyurdu.



Stoltenberg, konvansiyonel, hibrit ve siber tehditlere karşı NATO'nun adaptasyon sürecinin de ayrı bir oturumda görüşüleceğini kaydetti.



Rusya'nın uluslararası taahhütlerini yerine getirmediğine ve ittifakın bundan duyduğu rahatsızlığa işaret eden Stoltenberg, Moskova yönetiminin faaliyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) tehlikeye attığını belirtti.



KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU'DAKİ İSTİKRARSIZLIK GÜNDEMDE



Genel Sekreter Stoltenberg, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki istikrarsızlık konularını da ele alacaklarını açıkladı. Bu çerçevede Ürdün ve Tunus'a yönelik yardım paketlerinin uygulandığını anımsatan Stoltenberg, Irak'ta başlatılacak yeni eğitim misyonuna yönelik hazırlıkların başarılı bir şekilde sürdüğü bilgisini paylaştı.



TRIDENT JUNCTURE TATBİKATI



Savunma bakanlarının NATO komuta yapısının uyarlanması konusunda kaydedilen ilerleme hakkında bilgilendirileceklerini belirten Stoltenberg, bu çerçevede Norveç'te düzenlecek Trident Juncture tatbikatının gündeme geleceğini belirtti.



NATO'nun "doğru güçleri, doğru zamanda, doğru yere" nakletme kapasitesinin bu tatbikatla denetime tabi tutulacağını ifade eden Stoltenberg, Trident Juncture'ın ittifakın son yıllardaki en büyük tatbikatlardan biri olacağını duyurdu.

Stoltenberg, sadece "savunma amaçlı" olan tatbikata 31 ülkeden yaklaşık 45 bin katılımcı ve 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracın katılacağını kaydetti.



NATO ORTAKLARIYLA İLİŞKİLER



Savunma Bakanları Toplantısının aynı zamanda NATO'nun ortaklarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen Stoltenberg, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle de bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

Stoltenberg, aynı zamanda NATO-Gürcistan Komisyonu'nun da toplanacağını ifade etti.

Makedonya'nın Yunanistan'la arasındaki isim sorununu çözmek için düzenlenen istişare referandumuna da değinen Stoltenberg, "NATO 30'uncu üyesine 'hoşgeldin' demeye hazır. Ancak bunun mümkün olması için isim anlaşmasının uygulanması gerekiyor. Makedonya'nın NATO üyesi olması için başka bir yol bulunmuyor." vurgusunu yaptı.