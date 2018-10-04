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NATO'nun Kapısı Açık

NATO'nun Kapısı Açık

04 Ekim 2018 Perşembe 06:32
NATO'nun Kapısı Açık

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG:  "(GÜRCİSTAN'IN ÜYELİĞİ) NATO'NUN KAPISI AÇIK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Gürcistan'ın üyeliğini desteklediğini belirterek, NATO'nun kapısının açık olduğunu söyledi. 

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'nun ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Gürcistan'ın ittifakın yakın ortaklarından biri olduğunu kaydetti. 

Gürcistan'ın NATO'nun Afganistan misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Stoltenberg, oturumda ikili işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunu ele aldıklarını ifade etti. 

Brüksel'de Temmuz ayında düzenlenen zirvede müttefiklerin Gürcistan'ın üyeliğine güçlü destek verdiğini dile getiren Stoltenberg, "NATO'nun kapısı açık." dedi. 

Stoltenberg, NATO'nun Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımaktan vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu. 

Rusya'nın Karadeniz'de askeri yığınak yaptığını ve NATO'nun bundan endişe duyduğunu da ifade eden Stoltenberg, ittifakın Karadeniz'in güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı

Son Güncelleme: 04.10.2018 09:37
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