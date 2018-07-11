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NATO liderler zirvesi bugün Brüksel’de başlıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, bugün başlayacak ve iki gün sürecek NATO zirvesinde gündem yoğun. 

NATO liderler zirvesi bugün Brüksel’de başlıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, bugün başlayacak ve iki gün sürecek NATO zirvesinde gündem yoğun. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 06:52
NATO liderler zirvesi bugün Brüksel’de başlıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, bugün başlayacak ve iki gün sürecek NATO zirvesinde gündem yoğun.  NATO’nun tarihindeki 29’uncu zirvesinde bir araya gelecek üye ülkelerin liderleri, toplantıda ittifakın caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, teröre karşı mücadelenin dozunun arttırılması ve yük paylaşımının daha adil bir çizgiye çekilmesi gibi konuları tartışacak.

Planlanan bir diğer adım da, isim sorunu konusundaki tarihi anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesiyle Makedonya’ya üyelik görüşmelerine başlamak için davet sunulması.

Brüksel’deki toplantıda Afganistan’da gündeme gelecek. NATO liderlerinin, Afgan güçlerine mali desteğin 2020 ötesine uzatılması yönünde görüş birliğine varması ve Devlet Başkanı Eşref Gani’nin barış girişimi ve reform çabalarına destek ifade edilmesi bekleniyor.

TRUMP AB’DEN DAHA FAZLA SAVUNMA HARCAMASI BEKLİYOR

NATO ülkelerinin ortak savunmaya katkılarını arttırması ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu.

Trump hafta başında paylaştığı Twitter mesajında, "ABD, NATO mensubu diğer ülkelerden daha fazla ödüyor. Bu adil ve kabul edilebilir değil. Ben Başkan olduğumdan beri bu ülkeler katkı paylarını arttırsalar da, bu yeterli değil, daha fazla yapmalılar, Almanya yüzde 1, ABD yüzde 4 katkı yapıyor. Avrupa, ABD'nin yaptığı katkıdan çok geride. Bazı hesaplarda, ABD NATO'nun giderlerinin yüzde 90'ını ödüyor. Halbuki bazı ülkeler taahhüt ettiği yüzde 2'ye bile yaklaşmadı. Üstelik, AB, ABD ile yaptığı ticarette 151 milyon dolarlık bir ticaret fazlasına sahip. Hayır!" diyerek NATO'da AB ülkelerine baskı yapacağının sinyallerini verdi.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek. Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

ZİRVEYE KATILACAK TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İKİLİ TEMASLAR DA YAPACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, NATO zirvesine katılacak.  Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resepsiyona katılacak Başkan Erdoğan, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi karşılama törenine iştirak edecek.  Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak.

Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.  

 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 10:06
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