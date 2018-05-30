Nato Karadağ'ın Hava Sahasını Koruyacak...

NATO, geçen sene ittifaka katılan Karadağ'ın hava sahasının güvenliğini sağlayacağını açıkladı.

Brüksel'deki NATO karargahından yapılan açıklamada iki NATO müttefiki İtalya ve Yunanistan'ın hava kuvvetlerinin 5 Haziran'dan itibaren Karadağ'ın hava sahasında devriye gezeceği belirtildi.

Kararın Karadağ'ın talebinin ardından alındığına işaret edilen açıklamada, ülkenin kendi savaş uçakları olmadığı için hava sahasının güvenliğini NATO üyelerinin sağlayacağı kaydedildi.



NATO'nun kendi hava kuvvetleri gücü olmayan müttefiklere bu tür destek sağladığı, bunun ittifakın "kolektif savunma" anlayışının bir parçası olduğunu vurgulandı.Halihazırda İspanya, Portekiz ve Fransa, Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahasını koruyor. İtalyan uçakları Slovenya'ya destek sağlarken İngiltere de Romanya hava sahasında devriye geziyor.