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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den darbeci askerler açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den darbeci askerler açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum." dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:19
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den darbeci askerler açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den darbeci askerler açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günü sonunda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri tahliye kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, iki ülke arasındaki gerilimi, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerekse de Yunan hükümeti ile görüştüğünü belirterek, "Taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Yeni kuvvet komutanlığı merkezleri

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Stoltenberg, "Atlantik odaklı Müşterek Kuvvet Komutanlığının merkezinin, ABD'de Norfolk'ta olması ve Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığının da Almanya'nın Ulm kentinde konuşlandırılması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Komuta Yapısı'ndaki personel sayısına 1200 kişi daha ekleme kararı aldıklarını aktaran Stoltenberg, "30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemisini, 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutabilecek NATO Hazırlık Girişimi konusunda da anlaşma sağladık." bilgisini verdi.

Müttefiklerin savunma harcamalarında artış

Stoltenberg, son 4 yıl ard arda, müttefiklerin toplam savunma harcamalarında artış olduğunu vurgulayarak, "Tüm müttefikler, savunma harcamalarında kesinti yapmayı durdurdu ve savunma harcamalarını artırdı, ittifak üyelerinin çoğu da 2024'e kadar bütçelerinin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırmayı planlıyor." diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, Siber Operasyonlar Merkezi kurulmasını da kararlaştırıldıklarını sözlerine ekledi.

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