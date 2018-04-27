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 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz." dedi.

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz." dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 13:18
 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...

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STOLTENBERG: "RUSYA'YLA İLİŞKİLERİMİZDE FARKLI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ının ilk oturumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

İlk oturumda gündemde Rusya'ya ilişkiler ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki mevcut durum olduğunu aktaran Stoltenberg, dışişleri bakanlarının öğleden sonra Afganistan'daki gelişmeleri ele alacağını duyurdu.

Stoltenberg, tüm NATO müttefiklerinin Esed rejimi tarafından kimyasal silah kullanımını kınadığını belirterek, NATO'nun Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

IRAK EĞİTİM MİSYONU

Dışişleri bakanlarının Irak'ta başlatılması planlanan eğitim misyonuna ilişkin de bazı gelişmelere imza attığını kaydeden Stoltenberg, "Irak'taki eğitim misyonunun operasyonlar yoluyla yürütülmesi kararını aldık. Bu birkaç yüz personelden oluşacak, Iraklı eğitmenlere eğitim sağlayacak ve askeri okullar inşa edecek." diye konuştu.

KUZEY KORE'DEKİ GELİŞMELER

Stoltenberg, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasındaki görüşmeyi "tarihi bir gün" olarak niteleyerek, taraflar arasındaki sorunların tam anlamıyla çözülmesi için "daha uzun bir yol olduğunu" söyledi.

Kuzey Kore'ye yönelik güçlü uluslararası yaptırımların bugün kaydedilen gelişmelerde etkili olduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğini anımsattı.

POMPEO'YLA İLK GÖRÜŞME

Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Senato'daki oylamanın ardından çok kısa sürede NATO'ya gelmesinin ittifaka verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Pompeo'yla kısa bir ikili görüşme yaptığını da aktaran Stoltenberg, Rusya'yla ilişkiler ve Irak eğitim misyonuna dair görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

RUSYA'YLA İLİŞKİLER

Rusya'yla ilişkilerde caydırıcılık ve diyaloğu ön planda tutan bir yaklaşım sürdürmeye devam ettiklerini anımsatan Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz. " ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'ya karşı birlik içinde ve kararlı bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

 "TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ"

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararından dolayı kaygı duyduğuna ve yaptırım uyarısında bulunduğuna yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Stoltenberg, "Bu açıklamaları gördük. Ankara ziyaretimde de bunu görüşmüştük. Türkiye ile ABD arasında bu konudaki diyaloğu destekliyoruz." dedi.

Son Güncelleme: 27.04.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
NATOSTOLTENBERGRusyaNATO İLİŞKİLERİ
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