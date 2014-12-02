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Nato Dışişleri Bakanları Toplandı

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna ve Afganistan gündemiyle toplandı.

Nato Dışişleri Bakanları Toplandı

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna ve Afganistan gündemiyle toplandı.

02 Aralık 2014 Salı 11:03
Nato Dışişleri Bakanları Toplandı
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NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: "UKRAYNA'YI  KENDİSİNİ SAVUNMASI KONUSUNDA DESTEKLİYORUZ"

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna ve Afganistan gündemiyle toplandı.

NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde ayrılıkçıları ve Rusya'yı suçlayarak bu ülkeye yönelik emanet fonlarını bugün hayata geçireceklerini söyledi.

"Ukrayna'yı kendisini savunması konusunda desteklediklerini" belirten Stoltenberg, Ukrayna ordusunun modernizasyonuna yönelik oluşturulacak emanet fonlarını bugün ilan edeceklerini dile getirdi.

NATO'nun Galler zirvesinde kararlaştırılan emanet fonlarıyla komuta ve kontrol, ikmal, siber savunma ve yaralı askerlerin tedavisi alanlarında Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

"NATO Ukrayna'yı hem siyasi hem de emanet fonları oluşturarak uygulamalı olarak destekliyor. Emanet fonlarının bugün operasyonel hale geleceğini ilan edeceğiz" dedi.

Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarından Ukrayna'ya siyasi açıdan ve fiili olarak güçlü destek istedi.

JensStoltenberg, NATO dışişleri bakanları toplantısından ayrıca, İttifak'ın doğusunda daimi mevcudiyet, Afganistan'da Kararlı Destek misyonunun başlatılması ve krizlerde caydırıcı rol oynamak amacıyla herhangi bir İttifak ülkesine kısa zamanda kaydırılabilecek geçici Öncü Güç'ü 2015 başından itibaren hayata geçirme kararlarını beklediğini sözlerine ekledi.

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