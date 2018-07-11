Nato'dan Türkiye'ye Destek Açıklaması...

NATO Brüksel Zirvesi'nin ilk gününün ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, "(Türkiye'ye yönelik) Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz" denildi.



Bildiride, Suriye'nin önemli bir kısa menzilli füze envanterine sahip olduğu ve bu füzelerin NATO topraklarının ve ortaklarının bir kısmına ulaşabildiği belirtilerek, "Suriye bu füzeleri kendi nüfusuna karşı çokça kullanmıştır. Türkiye'nin, son 4 yılda üç kez Suriye'den fırlatılan füzelerin hedefi olmasından endişe duyuyoruz. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



"Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır" değerlendirmesinde bulunulan bildiride, NATO Mukabele Kuvveti'nin gücünün artırıldığı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün (VJTF) kısa sürede hazır olacak durumda olduğu aktarıldı.



