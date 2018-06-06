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NATO'dan “Münbiç“ Açıklaması!

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

NATO'dan “Münbiç“ Açıklaması!

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
NATO'dan “Münbiç“ Açıklaması!

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.


Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.

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Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Münbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

 


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Son Güncelleme: 06.06.2018 14:21
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