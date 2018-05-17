NATO askeri komitesi toplantısı sona erdi

NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 179. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.



Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral PetrPavel, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun Yüksek Müttefikler Dönüşüm Komutanı General DenisMercier, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Pavel, NATO'nun terörle mücadelesine ilişkin bir soru üzerine, "Terörizmle mücadele sadece terörist öldürmek anlamına gelmiyor. Bundan daha fazlası. Bugünkü toplantımızın büyük bölümünü terörle mücadeleye ayırdık. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da konuştuk." ifadesini kullandı.



Terörle mücadele kapsamındaki planları arasında diğer ortaklarla eğitim misyonları kurmak bulunduğunu belirten Pavel, Irak'taki eğitim misyonunun bunlardan biri olacağını söyledi.



"AFGAN TOPLUMUNDA TALİBAN'A DESTEK AZALIYOR"





Scaparrotti ise Afganistan'daki NATO faaliyetlerine ilişkin soruya ise "Afganistan'daki durumda düzelmeyi sürdürmek için kararlılığımızı korumamız lazım. Afganistan hükümetinin ortaya koyduğu yol haritasını takip etmemiz lazım." dedi.Pavel ise aynı soruya yaptığı yorumda "Afgan toplumunda Taliban'a desteğin azaldığını görüyoruz." ifadesini kullandı."UKRAYNA'NIN ASKERİ VE EKONOMİK AÇIDAN BAŞARILI OLMASI GEREKLİ"Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Pavel, "Ukrayna için en iyisi, belirlediğimiz yol haritasının takip edilmesi. Bu da Ukrayna'nın askeri ve ekonomik açıdan başarılı olmasını gerekli kılıyor. Bence Rusya'ya en iyi cevap bu olur." diye konuştu.Pavel, Ukrayna'ya mali, kurumsal ve siyasi olarak destek verdiklerini, Rusya'ya da uluslararası kurallara uyması konusunda baskı uyguladıklarını söyledi.