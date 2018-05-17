Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102307
ALTIN
184.217
DOLAR
4.4468
STERLİN
6.0118
EURO
5.2535
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Geri adım!
Kapat

NATO askeri komitesi toplantısı sona erdi

NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 179. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.

NATO askeri komitesi toplantısı sona erdi

NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 179. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 06:48
NATO askeri komitesi toplantısı sona erdi

NATO'ya üye ülkelerin genelkurmay başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren 179. NATO Askeri Komite Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral PetrPavel, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve NATO'nun Yüksek Müttefikler Dönüşüm Komutanı General DenisMercier, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Pavel, NATO'nun terörle mücadelesine ilişkin bir soru üzerine, "Terörizmle mücadele sadece terörist öldürmek anlamına gelmiyor. Bundan daha fazlası. Bugünkü toplantımızın büyük bölümünü terörle mücadeleye ayırdık. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da konuştuk." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele kapsamındaki planları arasında diğer ortaklarla eğitim misyonları kurmak bulunduğunu belirten Pavel, Irak'taki eğitim misyonunun bunlardan biri olacağını söyledi.

 "AFGAN TOPLUMUNDA TALİBAN'A DESTEK AZALIYOR"

banner277
Scaparrotti ise Afganistan'daki NATO faaliyetlerine ilişkin soruya ise "Afganistan'daki durumda düzelmeyi sürdürmek için kararlılığımızı korumamız lazım. Afganistan hükümetinin ortaya koyduğu yol haritasını takip etmemiz lazım." dedi.

Pavel ise aynı soruya yaptığı yorumda "Afgan toplumunda Taliban'a desteğin azaldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'NIN ASKERİ VE EKONOMİK AÇIDAN BAŞARILI OLMASI GEREKLİ"

Ukrayna'daki gelişmeleri de değerlendiren Pavel, "Ukrayna için en iyisi, belirlediğimiz yol haritasının takip edilmesi. Bu da Ukrayna'nın askeri ve ekonomik açıdan başarılı olmasını gerekli kılıyor. Bence Rusya'ya en iyi cevap bu olur." diye konuştu.

Pavel, Ukrayna'ya mali, kurumsal ve siyasi olarak destek verdiklerini, Rusya'ya da uluslararası kurallara uyması konusunda baskı uyguladıklarını söyledi.

 

Son Güncelleme: 17.05.2018 10:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçakta dehşet! Pilot dışarı fırladı…
Uçakta dehşet! Pilot dışarı fırladı…
Johnson: “İngiltere ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyor“
Johnson: “İngiltere ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyor“
Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!
Bahçeyi düzenlerken buldular… İçini açtıklarında gözlerine inanamadılar!
Katilin Oğlu Türkiye'ye Küfür Etti...
Katilin Oğlu Türkiye'ye Küfür Etti...
Enfield’de iktidar Kıbrıslı Türklerin
Enfield’de iktidar Kıbrıslı Türklerin
Superman'in aşkı öldü!
Superman'in aşkı öldü!
Kim ile görüşme iptal edilecek mi?
Kim ile görüşme iptal edilecek mi?
TSK İdlib'de 12. gözlem noktasını kurdu!
TSK İdlib'de 12. gözlem noktasını kurdu!
Kerkük'te gelirim tırmanıyor...
Kerkük'te gelirim tırmanıyor...
Hakan Atiilla’ya 32 Ay Hapis Cezası!
Hakan Atiilla’ya 32 Ay Hapis Cezası!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim