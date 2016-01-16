Nasıl Bulaştığı Bulundu

Ebola'nın nasıl bulaştığı keşfedildi

Çinli bilim adamları, Ebola virüsünün hücrelere nasıl nüfuz ettiğini ve insanlara nasıl bulaştığını keşfetti







Şinhua ajansının haberine göre; Çin Bilim Akademisi ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Gao Fu, Ebola'nın yaşam döngüsünü başlatmak için konak hücreler kullandığını, grip virüsü ve AIDS'e yol açan HIV ile benzerlik gösterdiğini söyledi.



DÖRT ŞEKİLDE BULAŞIYOR

Gao, konak hücreleri kullanan virüslerin dört şekilde hücrelere nüfuz ettiğini belirterek "Bizler, Ebola ile konak hücreler arasındaki füzyon sırasında Ebola virüsünün bunlardan farklı bir yöntem izlediğini keşfettik" dedi.

Araştırmanın ayrıntılarının "Cell" dergisinde yayımlandığı belirtilirken Gao Fu, araştırmacıların, keşiflerinden yola çıkarak Ebola virüsünün vücuda girmesini önleyen küçük moleküller geliştirebileceğini vurguladı.

ABD'de bilim adamları, geçen mayıs ayında Ebola virüsünün yayılmasını kolaylaştıran Niemann-Pick C1 (NPC1) adlı bir protein bulmuştu. Virüsün bu proteine tutunmadan organizmayı etkileyemediğini ifade eden bilim adamları, bir sonraki adımda NPC1 proteinini hedef alacak bir antivirüs geliştirmek amacıyla klinik araştırmaların yapılacağını ifade etmişti.



11 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; Batı Afrika'da 2014 yılında patlak veren Ebola salgınında bugüne kadar yaklaşık 11 bin kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 16.01.2016 12:34