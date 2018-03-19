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NASA’dan müthiş haber! Hepimizi kapsıyor

Uzay ve bilim ile ilgilenenler için güzel haberler geldi. NASA dünyanın dört bir yanından gönüllüler arıyor. NASA yaptığı bilimsel çalışmalarda ilk defa gönüllülere ihtiyaç duyuyor.

NASA’dan müthiş haber! Hepimizi kapsıyor

Uzay ve bilim ile ilgilenenler için güzel haberler geldi. NASA dünyanın dört bir yanından gönüllüler arıyor. NASA yaptığı bilimsel çalışmalarda ilk defa gönüllülere ihtiyaç duyuyor.

19 Mart 2018 Pazartesi 20:37
NASA’dan müthiş haber! Hepimizi kapsıyor
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NASA, çevrenin öğrenimi amacıyla gerçekleştirilen GLOBE (Çevreden Yararlanan Küresel Öğrenim ve Gözlemler) programı kapsamında kullanıcı fotoğraflarına ihtiyaç duyuyor. NASA, bugünden yani 19 Mart’tan 15 Nisan'a kadar dünyanın dört bir yanından gönüllü kişiler arıyor. Herkesin katılabileceği bu çalışma için kullanıcılardan bulut fotoğrafları isteniyor. Bu fotoğraflar ile NASA farklı iklimlerdeki bulut tiplerini tanınacağını dile getiriyor.

NASA eğitim uzmanı Marile Colon Robles, “GLOBE programı, bizim çeşitli gözlemler yapmak için insanlara nasıl ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Kıştan bahara giderken fırtınalar değişecek, aynı zamanda bulut tipleri de değişecek.” açıklamasında bulundu.

GÜNDE 10 FOTOĞRAF

Programa katılmak için herhangi bir yeterlilik aranmıyor. Tek yapmanız gereken, iOS veya Android işletim sistemli cihazınız için GLOBE Observer programını indirmek.

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Daha sonrasında dışarıya çıkarak, karşılaştığınız bulutları uygulama üzerinden rapor edeceksiniz. En çok raporda bulunan kullanıcılar programın en sonunda hazırlanacak video ve internet sitesi üzerinden duyurulacaklar. Günde maksimum 10 fotoğraf yükleyebildiğiniz sistem için son gün 15 Nisan. GLOBE uygulamasını aşağıda yer alan linklerden indirebilirsiniz.

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