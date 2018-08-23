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NASA’da staja kabul edilen kadın hayatının şokunu yaşadı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da staja kabul edilen bir kadın, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden küfür edince kovuldu.

NASA’da staja kabul edilen kadın hayatının şokunu yaşadı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da staja kabul edilen bir kadın, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden küfür edince kovuldu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 22:30
NASA’da staja kabul edilen kadın hayatının şokunu yaşadı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da staja kabul edilen bir kadın, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden küfür edince kovuldu.

Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini, Twitter’da “Herkes lanet olası çenesini kapasın. (Shut the f…. up) NASA’da staja kabul edildim” diye müjdeledi.

“KULLANDIĞINIZ DİLE DİKKAT EDİN”

Mesaj, Twitter’da çok ilgi görünce NASA’dan da sorumlu Ulusal Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H’ye “Kullandığınız dile dikkat edin” diye cevap yazdı.

Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam’a “Sen benim p… ve t… yala. Ben NASA’da çalışıyorum” diye cevap verdi.

Homer Hickam, Naomi H’ye “Ben de NASA’dan sorumlu Ulusal Uzay Konseyi’nde çalışıyorum” cevabını verince mesaj silindi.

nasa-twitte

‘NASA’YA YENİDEN BAŞVURU YAPACAK’

NASA’daki stajı iptal edilen Naomi H’nin daha sonra Hickam’ı arayarak özür dilediği belirtiliyor.

Hickam, özrünü kabul ettiği Naomi H’nin stajını kaybetmesinde rolü olmadığını belirterek “Mesajı NASA etiketi olduğu için gördüm. Benim kimseyi işe alma ya da kovma yetkim yok. Daha sonra CV’sine baktım. Eminim uzay ve havacılık sektöründe iyi bir iş bulacaktır. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bu olay siciline geçmeyecek. Bana NASA’ya yeniden başvuru yapacağını söyledi” diye konuştu.

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