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Nasa\'nın Yeni Keşif Aracı Mars\'ta Jezero Kraterine İnecek

Ankara, 20 Kasım 18 : ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2020\'de Mars\'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracının, kızıl gezegende jeolojik açıdan zorlu bir bölge olan Jezero kraterine ineceği bildirildi.

Nasa\'nın Yeni Keşif Aracı Mars\'ta Jezero Kraterine İnecek

Ankara, 20 Kasım 18 : ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2020\'de Mars\'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracının, kızıl gezegende jeolojik açıdan zorlu bir bölge olan Jezero kraterine ineceği bildirildi.

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Nasa\'nın Yeni Keşif Aracı Mars\'ta Jezero Kraterine İnecek
Ankara, 20 Kasım 18 : ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2020\'de Mars\'a göndermeyi planladığı yeni keşif aracının, kızıl gezegende jeolojik açıdan zorlu bir bölge olan Jezero kraterine ineceği bildirildi.

NASA\'dan yapılan açıklamada, 2020\'deki misyon için seçilen Jezero kraterinin, Mars ekvatorunun kuzeyinde dev havzanın batı kıyısında yer aldığı, 3,6 milyar yıllık arazisiyle gezegenin zaman içindeki değişimi ve astrobiyolojisi hakkında zengin örnekler barındırdığı belirtildi.

Dairenin Bilim Misyonu Direktörlüğü yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, "Bu eşsiz mekandan örnekler toplamak, Mars ve gezegenin yaşamı barındırma olasılığı hakkındaki görüşlerimizi kökten değiştirecektir." ifadesini kullandı.

Eski zamanlarda nehir deltasına ev sahipliği yapan 45 kilometrelik kraterin, o dönemden kalma organik molekülleri ve potansiyel mikrop yaşamına dair diğer işaretleri muhafaza etmiş olabileceği düşünülüyor.

NASA\'nın keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale kraterine inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen\'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity de NASA\'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 2004\'te gezegende Meridiani Planum Platosu\'na iniş yapmıştı.

(AA/ID/SEL)
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