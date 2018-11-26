Nasa Mars Kaşifini İndirmeye Hazırlanıyor





Cape Canaveral, 26 Kasım 18 (.): Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight\'i, Kızıl Gezegen\'in yüzeyine indirmeye hazırlanıyor.NASA\'dan yapılan açıklamada, InSight uzay aracının, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından TSİ akşam sularında Mars\'ın yüzeyine iniş yapacağı bildirildi.Açıklamada, Mars keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırlayacağı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yapmaya çalışacağı belirtildi.NASA\'nın 6 yıl aradan sonra Mars\'a indirmeye çalışacağı ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen\'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars\'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40\'ta kalmıştı. NASA\'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7\'si başarılı olmuştu.InSight uzay aracı, 5 Mayıs\'ta Kaliforniya\'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü\'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.(AA/GÖZ/HÖ)