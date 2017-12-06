NASA Patlayan Galaksiyi Görüntüledi

Sputnik’te yer alan habere göre, sarmal yapıya sahip galaksinin Terazi takımyıldızında yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar, galaksinin oldukça ‘sakin’ görünmesine rağmen içinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini kaydediyor. Hubble Uzay Teleskopu’nun gönderdiği karede bu patlamanın sonucu görünüyor.NASA’dan yapılan açıklamada, büyük ölçekli enerji emisyonlarının çok nadir görünen bir olgu olduğu vurgulandı. Bu tür emisyonların birkaç saniyeden 1 saate kadar sürdüğü ancak ışıltının uzun süre devam ettiği belirtildi.