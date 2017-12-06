Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Aralık 2017 Çarşamba 18:55

NASA Patlayan Galaksiyi Görüntüledi

NASA Patlayan Galaksiyi Görüntüledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
NASA, Hubble Uzay Teleskopu’nun, yaklaşık 190 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 580-49 galaksisinde meydana gelen patlamada çektiği görüntüyü yayınladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, sarmal yapıya sahip galaksinin Terazi takımyıldızında yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar, galaksinin oldukça ‘sakin’ görünmesine rağmen içinde güçlü bir patlamanın meydana geldiğini kaydediyor. Hubble Uzay Teleskopu’nun gönderdiği karede bu patlamanın sonucu görünüyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, büyük ölçekli enerji emisyonlarının çok nadir görünen bir olgu olduğu vurgulandı. Bu tür emisyonların birkaç saniyeden 1 saate kadar sürdüğü ancak ışıltının uzun süre devam ettiği belirtildi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta Öldü Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta Öldü
İngiltere’nin Kaderini Değiştiren Kadın Öldü! İngiltere’nin Kaderini Değiştiren Kadın Öldü!
ABD'DE YÜKSEK MAHKEME, TRUMP'IN VİZE YASAĞINI ONAYLADI ABD'DE YÜKSEK MAHKEME, TRUMP'IN VİZE YASAĞINI...
‘BANA İPHONE 8 ALANA BEKARETİMİ VERECEĞİM’ DEMİŞTİ! HAYATININ DERSİNİ ALDI.. ‘BANA İPHONE 8 ALANA BEKARETİMİ VERECEĞİM’...
TÜM DÜNYAYA REZİL ETTİ TÜM DÜNYAYA REZİL ETTİ
Bebek, Cenazesinde Uyandı! Bebek, Cenazesinde Uyandı!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta...
Diş Protezi Boğazına Kaçan Yolcu Uçakta Öldü

Haberi Oku