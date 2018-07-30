NASA Mars’ta yaşam için yapılan konut projelerini tanıttı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2014 yılında düzenlediği ve dünya genelinden 18 yarışmacı takımın katıldığı, Mars’ta yaşayacak kolonicilerin kullanabileceği konut projeleri yarışmasının finalistlerini belirledi.

Sputnik'in haberine göre ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ve yarışmayı kazanan takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak ve ardından evler, 3D yazıcıların yardımıyla hayat bulacak. Tasarımcılar, konutların modüller şeklinde inşa edileceğini ve bu nedenle istendiği kadar alana sahip olacağını ve dolayısıyla istenen sayıda insanı barındırabileceğini belirtti.

En iyi 5 projeyi sunan tasarımcılar, 100 bin dolarlık primi aralarında paylaştı. Tasarımlar, NASA’nın resmi sitesinde yayınlandı.

Organizatörler, tasarımcıların insanoğlunu yeni gezegenlerin kolonileştirmesine bir adım daha yaklaştıracağını umuyor.